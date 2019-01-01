جامعة النجاح الوطنية تكرم 45 حافظا لكتاب الله من طلبتها

نابلس / سما /

أقام ملتقى القرآن الكريم التابع لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية يوم الخميس الماضي ، حفلا لتكريم 45 حافظاً وحافظة لكتاب الله، حيث أطلق الملتقى احتفاله السنوي السابع تحت عنوان سبيل الهدى 2019 لتخريج حفظة كتاب الله.

وأكد الأستاذ عودة عبد الله، منسق الملتقى على أن هذه الاحتفال يتم إطلاقه سنوياً بهدف تكريم حفظة كتاب الله.

وقد حضر الحفل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعميد كلية الشريعة د. جمل الكيلاني، وعدد من اساتذة الجامعة ومساعدي الرئيس وعمداء الكليات وعدد من الطلبة واهالي المكرمين والضيوف.

وفي كلمة ملتقى القرآن الكريم عبر الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة ورئيس ملتقى القرآن الكريم عن سعادته الكبيرة بما أنجزه ملتقى القرآن الكريم خلال العام المنصرم والتي كان أهمها تخريج45 حافظة وحافظ للقرآن الكريم كاملا بالاضافة الى تخريج عدد كبير من الطلبة الحافظين لأجزاء من القرآن الكريم.

كما تحدث الكيلاني عن الازدياد المستمر في عدد الملتحقين بحلقات الملتقى، كما تحدث عن المراحل التي تمر بها مرحلة التحفيظ.

وقد جرى تكريم الحافظين ومشرفيهم في حفل اقيم في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.