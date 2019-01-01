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غزة: القبض على مواطن سرق نصف كيلو ذهب وآلاف الدولارات

الأحد 28 يوليو 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: القبض على مواطن سرق نصف كيلو ذهب وآلاف الدولارات


غزة / سما /

نجح قسم المباحث العامة بمركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، بالقبض على مواطن سرق 600 جرام من الذهب ونقود ورقية بقيمة 50 ألف دولار من أحد المنازل.

وقال رئيس قسم المباحث، محمد الكسيح، إن كوادر مباحث بيت لاهيا تلقت شكوى من المواطن "ف. ص" حول قيام مجهول بالسطو على منزله وسرق ذهبًا ومبلغا نقديا. مشيرًا إلى أن الطواقم قامت بعملية البحث والتحري وفق الشكوى المقدمة، فوقع الاشتباه على المدعو "ز.م"، واعترف بفعلته.

ولفت الكسيح إلى تحويل المتهم والمضبوطات لمفتش تحقيق شرطة بيت لاهيا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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