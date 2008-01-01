نخب وشخصيات تنتخب رئيسا جديدا لبلدية غزة

غزة / سما/

كشفت بلدية غزة عن ان نخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، توافقوا على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيسا للبلدية، خلفا للمهندس نزار حجازي، خلال لقاء "البيت المفتوح" الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة .

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي الحالي، ونخب مجتمعية، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وممثلي النقابات والاتحادات المختلفة، ولفيف من المخاتير ورجال الإصلاح والأعيان، ومسؤولين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب والمرأة.

بدوره قال م. إبراهيم رضوان، أنه في ظل تعطل إجراء الانتخابات المحلية فإن وزارة الحكم المحلي استثمرت عقد لقاء البيت المفتوح من خلال دعوة النخب المجتمعية وممثلي المؤسسات والهيئات المحلية والنقابات المهنية، والقطاع الخاص ورؤساء الجامعات لانتخاب رئيس جديد لبلدية غزة، ومساهمة أوسع مشاركة مجتمعية من النخب والمجتمع في عملية صنع القرار، واختيار رؤساء ومجالس البلديات.

من جهته؛ أكد م. حجازي في كلمته، أن البلدية مؤسسة أهلية خدماتية مستقلة مالياً، وجدت لخدمة المواطنين، مبينًا أن المجلس البلدي الحالي والسابق عملا في ظروف صعبة منذ عام 2008، حيث كانت المدينة تعاني من أزمات ومشاكل كثيرة ومعقدة في كافة الخدمات، بفعل الحصار الإسرائيلي ومحدودية التمويل والوضع الاقتصادي المتردي وفرض إجراءات عقابية على سكان غزة وضعف التحصيل، لكنهما تمكنا من تحسين واقع الخدمات في المدينة.

وبدأت عملية الانتخاب بمرشحين استقر الأمر على أحدهما وهو الدكتور المهندس يحيى السراج بعد تنازل المرشح الثاني للسراج لرئاسة بلدية غزة، وبذلك انتخب السراج بالأغلبية لرئاسة البلدية.

وتم خلال اللقاء فتح باب الترشيح لأعضاء المجلس البلدي الجديد، وقام الحضور بترشيح مجموعة من الأشخاص ذات التخصصات المختلفة من مهندسين وإعلاميين ووجهاء وأعيان ورجال أعمال وقانونيين ومهنيين بلغ عددهم 31 شخصاً.

وصوت الحضور على إحالة عملية اختيار أعضاء المجلس البلدي الجديد، للجنة مختصة، على أن يتم اختيارهم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيقوم رئيس البلدية الجديد بالتشاور مع اللجان المختصة ووجهاء المدينة والمعنيين لاختيار باقي الأعضاء مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة، إضافة إلى التخصصات والكفاءات والشباب والمرأة، ويتوقع الإعلان عن المجلس البلدي كاملا خلال الأيام القادمة.

وجرت انتقادات واسعة من قبل النشطاء الفلسطينين للالية الجديدة لانتخاب رئيس البلدية مؤكدين ضرورة اجراء انتخابات شفافة بمشاركة كل قطاعات الشعب الفلسطيني وليس نخب وشخصيات معينة.

واعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء السبت، أن ما وصفها بـ"تمثيلية انتخاب" رئيس لبلدية غزة ، "خطوة غير مقبولة".

وقال العوض في تدوينة عبر (فيسبوك): تمثيلية انتخاب رئيس لبدية غزة من خلال مجمع انتخابي فصلته سلطة الامر الواقع على المقاس، خطوة غير مقبولة تمثل امعانا في اغتيال الديمقراطية، ومصادرة حقوق المواطنين في المشاركة انتخابا وترشيحا، مع الاحترام ليحيى السراج بحسب تعبيره.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وتعيين رؤسائها بطرق انتقائية، كما حدث في تعيين رئيس لبلدية غزة، لا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، ولا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وطالبت الجبهة بانتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشددة على أن إجراء الانتخابات يفتح الباب أمام صون مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال وكسر الحصار والفوز بالحرية والاستقلال.