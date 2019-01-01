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ناينجولان يقترب من توديع إنتر ميلان

الأحد 28 يوليو 2019 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناينجولان يقترب من توديع إنتر ميلان


وكالات / سما /

وافق لاعب الوسط البلجيكي رداجا ناينجولان على قرار إنتر ميلان ببيعه هذا الصيف ويتطلع اللاعب المُلقب بالنينجا بيعه إلى كالياري أو اللعب لنادٍ آخر يلعب في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد رادجا حالياً مع فريق إنتر في الجولة التحضيرية ما قبل بداية الموسم لكن المدرب أنتونيو كونتي استبعده من مخططاته للموسم الجديد تماماً.

وعلى عكس ماورو إيكاردي الذي لا يبدو متعجلاً على مغادرة الإنتر فإن ناينجولان أبلغ وكيل أعماله أليساندرو بيلترامي برغبته في الانتقال لفريق جديد.

وتم طرح فكرة عودته إلى ناديه القديم كالياري وهو بالنسبة لناينجولان خيار ممتاز ومُرحب به للغاية ولكن قد يتغير رأيه في حالة وصول عرض من نادٍ مُشارك في بطولة أوروبا.

ولكن سيجد نادي كالياري صعوبة كبيرة في تقديم عرض مناسب للنيراتزوري لشراء ناينجولان، وخاصة أن إنتر دفع مبلغ 40 مليون لشراء لاعب الوسط البلجيكي من روما في الصيف الماضي.

#رداجا ناينجولان #إنتر ميلان

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