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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الإثنين"

الأحد 28 يوليو 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الإثنين"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ السفر للحافلات، المتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما، طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء..من هنا

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