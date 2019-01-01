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الهزيمة ضد أتلتيكو تجبر بيريز على اتخاذ قرارات عاجلة

الأحد 28 يوليو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهزيمة ضد أتلتيكو تجبر بيريز على اتخاذ قرارات عاجلة


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الهزيمة الودية المذلة ضدأتلتيكو مدريد (3ـ7) في المباراة الثالثة والأخيرة بجولة ريال مدريد الاستعدادية بالولايات المتحدة الأمريكية أجبرت رئيس النادي فلورنتينو بيريز على اتخاذ قرارات صارمة في قادم أسابيع.

وأظهرت الهزيمة أن فريق زين الدين زيدان للموسم المقبل لا يزال يعاني من نفس أوجه القصور التي جعلت الموسم الماضي كارثياً.

ويواجه بيريز العديد من القضايا التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة أغلبها يتعلق بسوق الانتقالات بداية بالتخلص من اللاعبين الذين لا يرغب زيدان في بقائهم مع الفريق الموسم المقبل في مقدمتهم جاريث بيل ، والكولومبي خاميس رودريجيز، وماريانو دياز…

فيما ينتظر المدرب الفرنسي المزيد من التعزيزات، أولها إغلاق صفقة بول بوجبا الذي لا ينوي مانشستر يونايتد تقديم أي نوع من التسهيلات لانتقاله لسانتياجو بيرنابيو.

ويقترب جاريث بيل من الرحيل إلى الدوري الصيني فيما لا تزال الكثير من الشكوك تحوم حول مستقبل خاميس الذي يحاول بيريز إقناع زيدان ببقائه لتعويض إصابة أسينسيو.

الأمر الأكثر تعقيداً هو بيع ماريانو ، لأن المهاجم عازم على الاستمرار في ريال مدريد، رغم أن زيدان لم يمنحه سوى دقيقة واحدة في مباريات ما قبل الموسم الثلاثة.

يواصل المدرب الإصرار على فلورنتينو بيريز أن بوجبا هو خياره الوحيد لتعزيز خط الوسط ، لكن المفاوضات مع مانشستر يونايتد ليست سهلة.

#ريال مدريد #فلورنتينو بيريز

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