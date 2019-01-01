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جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"

الأحد 28 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"


القدس المحتلة / سما /

أجرت وزارة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة حيتس3 في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة. 

وبحسب القناة 13 العبرية، أكملت وزارة الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية سلسلة من التجارب أجريت في ألاسكا خلال الأسبوعين الماضيين، تمكن خلالها نظام "حيتس 3" من اعتراض عدة أهداف مثل الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه هي ثالث تجربة ناجحة لنظام حيتس 3 وهي والمرة الأولى التي يعترض فيها النظام مجموعة من الأهداف.

وأوضحت القناة، أن وزارة الجيش نقلت بطاريات حيتس 3 إلى ألاسكا ومروحيات ومئات الجنود الذين بقوا هناك لمدة أسبوعين للمشاركة في هذا التمرين، ولهذه العملية اللوجستية استأجرت طائرات "أنتونوف أن 124" الضخمة من شركة أوكرانية لتتمكن من نقل كل هذه المعدات إلى الجانب الآخر من العالم.

من جهته قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق عليها من إيران ومن أي مكان آخر".

وأضاف نتنياهو عبر تويتر: هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل، متابعا : "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".
وأردف قائلا إن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال"، موضحا أن "الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن".

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