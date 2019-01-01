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جثة مجهولة في منزل لاعب المنتخب المصري والشرطة تكشف التفاصيل

الأحد 28 يوليو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
جثة مجهولة في منزل لاعب المنتخب المصري والشرطة تكشف التفاصيل


القاهرة / وكالات /

توصلت الشرطة المصرية إلى التفاصيل الكاملة لحادثة العثور على جثة مجهولة متحللة، في منزل لاعب نادي أرسنال الإنكليزي والمنتخب المصري، محمد النني، في الغربية.

وكشفت السلطات أن الجثة تعود لسارق تسلل إلى المنزل بهدف سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالتوصيلات الكهربائية، قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية أدت إلى الوفاة.

وعثرت أجهزة الأمن على علامات الصعق الكهربائي على الجثة، بعد أن ظلت لمدة 5 أيام من دون أن يكتشفها أي شخص.

وبعد أن دخل والد اللاعب المصري إلى الشقة لتنظيفها، اكتشف الجثة وأبلغ السلطات.

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