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الاحتلال يبعد خمسة مقدسيين عن العيسوية لمدة أسبوعين

الأحد 28 يوليو 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قال مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت خمسة مواطنين عن مكان سكنهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، لمدة أسبوعين.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن قرارات الابعاد شملت: أحمد زمرد، وأحمد الخضور، ووديع عليان، ومالك مصطفى، ونايف عبيد.

ونقل مركز المعلومات عن لجنة المتابعة في العيسوية أن الاحتلال أبعد عددا من الشبان خلال الأيام الأخيرة عن مكان سكنهم في البلدة، وهو واحد من الإجراءات العقابية للأهالي، ومن بين المبعدين الشاب نايف عبيد، علما أن زوجته أبعدت قبل أشهر عن مدينة القدس بحجة "التواجد غير القانوني في القدس"، لأنها تحمل هوية الضفة الغربية.

#الاحتلال

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