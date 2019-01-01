مالطا تؤكد رفضها هدم المنازل بواد الحمص في القدس

رام الله / سما /

أكد وزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو أبيلا، رفض بلاده هدم منازل المواطنين في واد الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأعرب الوزير أبيلا لدى استقباله سفير فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا في العاصمة فاليتا، أمله بزيادة الجهود المبذولة لوقف الإجراءات التي تحول دون تحقيق السلام.

من جانبه، استعرض حنانيا تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها السلطة القائمة بالاحتلال اسرائيل بحق أهلنا في واد الحمص بهدمها مباني في اراض واقعة تحت السيطرة الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات تؤدي لتهويد المدينة وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي فيها.