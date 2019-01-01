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الرئاسة تدين الأصوات المشككة بالأشقاء العرب وتثمن مواقفهم

الأحد 28 يوليو 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين الأصوات المشككة بالأشقاء العرب وتثمن مواقفهم


رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات، الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة.

وتوجهت الرئاسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أشقائنا العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان شعبنا وقضيته الوطنية .

وفي هذا الإطار ثمنت الرئاسة مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.

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