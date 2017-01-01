الإعلامية "علا الفارس" تعلق على شائعات وفاتها

وكالات / سما /

علقت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، على الشائعات المتداولة مؤخرا حول وفاتها بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وقالت الفارس، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "كل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟! وتأليفة من عجائب مدعي الإعلام والصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء".

وأضافت الإعلامية الأردنية: "اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي".

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا تحدثت عن وفاة الفارس بسبب وعكة صحية، علما بأن آخر ظهور للإعلامية الأردنية كان في 5 يوليو الجاري، خلال احتفالها بزفاف شقيقها.

وسبق أن غادرت الفارس مجموعة قنوات "MBC" السعودية بعد تغريدة نشرتها، في ديسمبر 2017، حول اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، واتهمت في ذلك الحين بالإساءة إلى السعودية، وانتقلت مؤخرا للعمل كمذيعة لدى قناة "الجزيرة" القطرية.