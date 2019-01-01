ممثلة عالمية تكشف عن فقدانها الذاكرة لهذا السبب!

وكالات / سما /

كشفت الممثلة الهندية ديشا باتاني أنها فقدت ذاكرتها لمدة ستة أشهر، بعد تعرضها لإصابة في الرأس أثناء ممارسة رياضة الجمباز.

وفي مقابلة صحفية ذكرت باتاني كيف أصيبت في الرأس، أثناء ممارسة الجمباز على أرضيات خرسانية، مما أدى إلى فقدان مؤقت للذاكرة، وأضافت: “لقد فقدت ستة أشهر من حياتي لأنني لم أستطيع تذكر أي شيء”.

وأضافت: “عندما لا أمارس رياضة الرماية، أقوم بالتناوب بين ممارسة الجمباز والجودو في الأسبوع، الجودو أسهل نسبياً، لكن بالنسبة للجمباز يجب أن تكون ثابتاً وشجاعاً، لقد إستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى ما أنا عليه، عليك القيام بذلك كل يوم، فقط عندما تكسر عظامك وركبتيك تصل إلى مكان ما”.