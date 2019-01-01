  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مقتل عروس عقب زفافها بساعات والعريس يهرب ثم يعود مصابا

الأحد 28 يوليو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عروس عقب زفافها بساعات والعريس يهرب ثم يعود مصابا


وكالات / سما /

في حادث دموي مفجع في مصر، لقيت عروس مصرعها على يد زوجها بعد نحو 24 ساعة فقط على عقد قرانهما، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ووفقا لصحيفة الشروق المصرية فقد عثر على القتيلة التي رمز إليها بـ" منار م.أ." جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وفيما نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها أثناء سؤاله إن زفافها كان أول أمس الجمعة، وأنه ذهب إليها السبت للاطمئنان عليها، ليجدها غارقة في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكل واضح.

وأفادت "الشروق" أولا بهروب الزوج، فيما نقلت صحيفة "الوطن" أنه تم التحفظ عليه في مستشفى "بنها الجامعي" مصابا بجرح نافذ في البطن، فيما تتولى النيابة المصرية التحقيق.

#عروس #الزوج

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

"إسرائيل" تحذر السعودية من المساس بالمطبع محمد سعود

كلينتون لم تكشف بمذكراتها عن مخطّط أميركي لإقامة "دولة إسلامية" بسيناء وإعطائها لـ"حماس"

يوسف يوجه رساله نقد لاذع إلى بلديات قطاع غزة بعد تحول الشواطئ لمكب نفايات

اشتية: إقرار قانون رفع سن الزواج للمراة قريباً

كحيل: ان الأوان لانسحاب السلطة من ألية اعمار غزة العقيمة

طبيب يكشف أسرار آخر 24 ساعة من حياة فاروق الفيشاوي وسبب وفاته

الأخبار الرئيسية

والدة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة في غزة : ”هو حيّ”

صحيفة عبرية: كاتس أعد خطة لنقل سفارات العالم إلى القدس وهذه تفاصيلها ..

جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة

عبر ايرز

1600 طرد في سنة: "الحرب البريدية" بين "إسرائيل" وحماس

الرئيس عباس

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!