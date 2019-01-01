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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الأحد 28 يوليو 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 مواطنا من محافظتي القدس وبيت لحم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من بلدة العيسوية في القدس، من بينهم الطفل عماد جراح ناصر (12 عاما)، إضافة إلى كل من: محمد أيمن عبيد، ومحمد عدنان عبيد، وسامر أنور عبيد، ومهند أنور عبيد، ومحمد علي ناصر، وأكرم مصطفى، وشاكر أمجد مصطفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة الرام في القدس، وهم: حمزة رجبي، وفرج إدريس ومحمد إدريس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: الطفل أحمد ماهر خليفة (14 عاما)، وقتيبة خليفة، وأحمد ماهر اخميس.

#الاحتلال

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