إطلاق أول مركبة فضائية تعمل بضوء الشمس

وكالات / سما /

أطلقت جمعية الكواكب المركبة الفضائية LightSail2 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 في نهاية يونيو الماضى لوضع أول مركبة مدفوعة بأشعة الشمس في مدار حول الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نجحت مركبة الشراع الشمسى من طراز مايلر، التى يبلغ سمكها حوالي خمسة آلاف من البوصة في الانتشار بالمدار، في خطوة مهمة لدفع الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة للأمام.

وتتكون المركبة من أقمار صناعية ثلاثية، بالإضافة إلى شراع شمسي مفتوح الآن يمتد عرضه إلى أكثر من 18 قدمًا، حيث كشف العلماء عن تقدم المهمة دقيقة تلو الأخرى في حدث مباشر.

ونشرت المركبة الشراع كاملا يبحر فى ضوء الشمس، حيث تجسد LightSail2 تقنية دفع يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتم جلبها إلى أنظار العامة خلال السبعينيات من جانب العالم والمعلم المحترم كارل ساجان، وأخيرا تحقيقها دون أن تتطلب أي وقود، وبدلاً من ذلك يتم تشغيلها بواسطة الفوتونات أو جزيئات الضوء المنبعثة من الشمس.

وسيعكس الشراع الشمسي الهائل هذه الجسيمات، ويجب عليه إثبات أنه يمكنه حقًا سحب مركبة فضائية صغيرة باستخدام طاقة الشمس فقط، فالهدف من ذلك هو رفع مدار LightSail 2 بكمية قابلة للقياس، مما يدل على أن الإبحار الشمسي وسيلة قابلة للتطبيق.