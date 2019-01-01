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139 مليون شخص يستخدمون "تويتر" يوميا

الأحد 28 يوليو 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
139 مليون شخص يستخدمون "تويتر" يوميا


وكالات / سما /

بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 139 مليون مستخدم يوميا، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي توقف فيه الموقع عن نشر أرقام المستخدمين شهريا منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نمو عدد المستخدمين يشير إلى نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين.

في الوقت نفسه، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى نجاح "تويتر" في جذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بهم وهو أمر لم يكن يحدث في الماضي. ورغم شعبية "تويتر" بين مشاهير العالم والشخصيات العامة بما في ذلك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يوميا يعتبر صغيرا جدا مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل "فيسبوك" الذي يستخدمه حوالي 1.59 مليار مستخدم نشط يوميا.

ويشهد استخدام "تويتر" إقبالا شديدا من جانب المستخدمين أثناء بث الأحداث المباشرة مثل حفلات توزيع الجوائز والمباريات الرياضية والبرامج التلفزيونية، حيث يزيد استخدام المستخدمين للموقع من أجل التعليق على هذه الأحداث.

وقد وقعت شركة "تويتر" اتفاق مع شبكة "إن.بي.سي يونيفرسال" لبث محتويات الشبكة من دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020 .

#تويتر

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