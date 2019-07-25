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منيب المصري: وقف العمل بالاتفاقيات خطوة اولى للتصدي لصفقة القرن

الأحد 28 يوليو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب منيب المصري بقرار الرئيس ابو مازن حول وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الاسرائيلي خلال اجتماع القيادة الفلسطينية بتاريخ 25-7-2019,هذا القرار الذي يأتي في سياق تطبيق القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في الاعوام 2015 – 2018.

وخلال تصريحه الصحفي قال المصري بان تبعات هذا القرار تتطلب من الجميع ان يتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والتي اولها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الذي اساسة انهاء الانقسام, واضاف المصري بان الاتفاق على خطة وطنية وبرنامج عمل يشكل اساس متيننا للوقوف في وجه الاحتلال وسياساته.

وختم المصري بالقول بان جميعنا في خندق واحد والمستقبل سيثبت بان الشعب الفلسطيني قادر ومن خلال وحدته على الدفاع عن حقوقه المشروعة والتصدي لصفقة القرن وإسقاطها.

#منيب المصري

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