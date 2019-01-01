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بوليتكنك فلسطين والجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية تبحثان آفاق التعاون المشترك

الأحد 28 يوليو 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب وفداً من الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية، برئاسة الدكتور مجدي حمارشة رئيس الجمعية الطبية الفلسطينية الأمريكية، والمدير المالي الدكتور نظام الترك، وبحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مصطفى أبو الصفا، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير المهندس أيمن سلطان.

رحب الخطيب بالوفد الضيف وأشاد بالتعاون المُشترك مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية، وأعطى نبذة حول برامج الجامعة المُختلفة وبالأخص برنامج الطب البشري المشترك، شاكراً الجمعية على اهتمامها ودعمها للقطاع الصحي الفلسطيني والقطاعات المُختلفة.

وقد عبّر حمارشة عن تقديره لدور جامعة بوليتكنك فلسطين في التعاون مع الجمعية  في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وأعلن حمارشة عن توفير عشرة منح لطلبة الطب في جامعة بوليتكنك فلسطين، جاء ذلك دعماً  للقطاع الطبي في دولة فلسطين  تشمل سلسلة مشاريع يستفيد منها الأطفال وطلاب برنامج الطب والمستشفيات غير الحكومية والجامعات والمرضى  الذين بحاجة لعمليات مُتخصصة.
 

وقد شملت الزيارة الإطلاع على الأبحاث الطبية في المركز الكوري الفلسطيني لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وقد عبّر وفد مؤسسة الجمعية الطبية عن بالغ إعجابهم بالأبحاث والإمكانيات في مجال التكنولوجيا الحيوية، ثم انتقل الوفد إلى زيارة للمستشفى الأهلي، الذي يعتبر شريكاً أساسياً لجامعة بوليتكنك فلسطين في البرامج الصحية، حيث استقبلهم إدارة وأطباء المستشفى الأهلي وتم إطلاعهم على المستشفى ومرافقها.

والجدير بالذكر أنّ الجمعية  الطبية الفلسطينية الأميركية هي مؤسسة  أميركية مستقلة تهدف لتطوير قطاع الخدمات الطبية في فلسطين وتقديم العون الطبي للفلسطينيين ويقودها مجموعة من الأطباء معظمهم من خريجي جامعات الطب الفلسطينية.

#بوليتكنك فلسطين

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