تاسع صفقات الجلاء في الانتقالات الصيفية

غزة / سما /

واصل نادي الجلاء مسلسل تعاقداته خلال الصيف الجاري, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2019-2020.

وأعلن النادي عن تعاقده مع المدافع حمزة سلامة مدة موسم واحد, تمهيدا للظهور معه في دوري الدرجة الأولى.

ويعدّ سلامة الصفقة التاسعة للجلاء في الانتقالات الصيفية, بعد أحمد أبو شربي, وأحمد أبو شمالة, ومحمد خضر, وأحمد أبو الريش, وإسماعيل أبو دان, وأحمد أبو شملة, وطارق مسعود, وشحدة أبو حسنين.

يشار إلى أن الجلاء يطمح للظهور بشكل قوي في درجة الدرجة الأولى الموسم المقبل, لضمان خطف إحدى بطاقتي الوصول للممتازة.