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تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس

الأحد 28 يوليو 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس


نابلس / سما /

أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان عن قرار الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مركزية برئاسة جهاز الاستخبارات المركزية وعضوية الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس.

وعبّر المحافظ خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، عن أسفه لما آلت إليه الأحداث الأمنية في نابلس وتطوراتها، خاصّة عقب إصابة أحد المواطنين برصاصة مباشرة بالرأس ليلة أمس، داعيا الله أن يمنّ عليه بالشفاء، وينظر إليه برحمته ولطفه.

وطالب رمضان بضرورة أن تكون لجنة التحقيق على مستوى عالٍ وفق منهجية عمل شفافة للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات على الشجار الذي تطور بعد تدخل الأجهزة الأمنية، وأدّى لإصابة أحد المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أنّه سيبذل كل ما يمكنه من أجل إحقاق الحق، وتبيان الأمر على حقيقته ومحاسبة المتجاوزين

#لجنة تحقيق #نابلس

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