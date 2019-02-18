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الأسير منير العبد يشرع باضراب مفتوح عن الطعام

الأحد 28 يوليو 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح يوم الأحد، أن الأسير منير عبد الجليل عبد الجبار العبد (22 عاماً) من بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، قد شرع باضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 22/7/2019، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه فور اعلان الأسير العبد اضرابه المفتوح عن الطعام جرى زجه إلى زنازين العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، بالاضافة إلى فرض عقوبات بحقه تمثلت بحرمانه من زيارة ذويه وحرمانه من الكانتينا لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير منير بتاريخ 18/2/2019 وجرى تحويله للاعتقال الاداري بذات التاريخ، ومؤخراً صدر أمر اعتقال اداري جديد بحقه، علماً بأن هذا الاعتقال الثالث له حيث جرى اعتقاله سابقاً خلال عام 2017، وهو شقيق الأسير عمر العبد منفذ عملية "حلميش" والمحكوم بالسجن لأربعة مؤبدات والقابع حالياً في معتقل "نفحة" .

وانضم كلا من الأسيرين حمزة عواد من بلدة كوبر وحسان عواد من محافظة الخليل إلى معركة الأمعاء الخاوية بذات التاريخ، وبذلك يرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري إلى 10.

وذكرت الهيئة أن الأسرى المضربين حالياً هم: الأسيرين حذيفة حلبية (28 عاماً) واسماعيل علي (30 عاماً) وكلاهما من بلدة أبو ديس قضاء القدس، والأسرى محمد أبو عكر (24 عاماً)، ومصطفى الحسنات (21 عاماً)، وحسن الزغاري وجميعهم من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، والأسير أحمد غنام (42 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، والأسير سلطان الخلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء جنين، بالاضافة إلى الأسرى منير العبد، وحمزة عواد، وحسان عواد وثلاثتهم يقبعون حالياً في عزل "عوفر".

#اضراب #هيئة شؤون الأسرى

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