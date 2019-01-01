تعاقد ريال مدريد مع بوجبا أصبح أمر لا مفر منه

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تعاقد نادي ريال مدريد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بات مسألة حياة أو موت، بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه المرينجي في اللقاءات التحضيرية للموسم الجديد.

لعب ريال مدريد حتى الآن 3 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد، وفشل في الفوز، حيث خسر مرتين، وتعادل في آخرى، منها خسارة قاسية بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام جاره أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة بأن بات من المستحيل أن يستغنى مسؤولو ريال مدريد عن التعاقد مع بول بوجبا الذي يعتبر مطلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال الأساسي منذ بداية الميركاتو الصيفي.

وأكملت “ماركا” أن ثلاثي خط وسط ريال مدريد “كاسيميرو، ومودريتش، وكروس” يحتاج إلى التجديد، وهذا التجديد سيكون عن طريق التعاقد مع بوجبا، خاصةً ظهور خط الوسط في اللقاءات الماضية بشكلٍ باهت للغاية، ورحيل داني سيبايوس، وماركوس يورينتي هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يقترب بشدة من التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة بصفقة ستقدر بـ 70 مليون يورو، وبجانب البرتغالي، سيتعاقد الشياطين الحمر أيضًا مع ميلينكوفيتش سافيتش لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي بمبلغ 75 مليون يورو، وهذا الثنائي بالتأكيد سيعوضا رحيل بوجبا هذا الصيف.

تحركات مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي تؤكد رحيل بوجبا هذا الصيف، ولكن العقبة الوحيدة أمام ريال مدريد في حسم الصفقة هي الوصول لسعر مناسب يناسب الريال، ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد بـ 200 مليون يورو مقابل بيع بوجبا، وبالتالي لن يكون اللاعب أرخص من 150 مليون، ويأمل مسؤولو النادي الإسباني في حسم الصفقة في الأيام الأولى من شهر أغسطس، وعدم الانتظار للثامن من الشهر المقبل موعد انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا.