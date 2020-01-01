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بيت لحم: وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب

الأحد 28 يوليو 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مساء أمس السبت، معرض الكتاب ضمن احتفالية بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، في مؤسسة الرئيس بوتين.

وقال ابو سيف: يأتي هذا المعرض لتشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أنه رغم ما يتعرض له الفلسطيني الا أنه يحتفل بالحياة من خلال تحديه لكل محاولات الاحتلال لتجهيله وطمس هويته.

وبخصوص بيت لحم 2020، قال: تتواصل الاستعدادات من أجل إطلاق بيت لحم عاصمة للثقافة، وتم تشكيل لجنة للشعاv لاختيار شعار للفعالية التي ستستمر على مدار عام وخلال ايام سيتم الإعلان عنه،كما تم تشكيل لحنة فنية للإشراف على الفعالية حسب جدول يشمل قطاع الثقافة والمعرفة والموسيقى والسينما والكتاب والندوات وغيرها، مشيرا الى أن الفعاليات لن تقتصر على بيت لحم فحسب بل في مدن فلسطينية أخرى، وأيضا عربية ، كما سييتم احياء ذكرى ميلاد الكاتب جبرا ابراهيم جبرا .

بدوره، أشار مدير مؤسسة بوتين معتز مزهر، الى أن المعرض سيستمر لأيام، والمؤسسة ستكون مسرحا لاحتضان فعاليات احتفالية بيت لحم 2020.

#وزير الثقافة #معرض الكتاب

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