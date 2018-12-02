إعطاب إطارات مركبات وشعارات معادية للعرب بكفرقاسم

القدس المحتلة / سما /

أقدم مستوطنون من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم الأحد، على إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم. واستدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري.

وقال مواطنون من كفر قاسم إن المتطرفين اعتدوا على السيارات الخصوصية وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها "الموت للعرب" و"اليهود لن يسكتوا" "والشعب الإسرائيلي حي"، باللغة العبرية على جدران في الحي الشرقي في المنطقة الصناعية "أفيك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على مدينة كفر قاسم، فقد أقدم متطرفون يهود في تاريخ 2-12-2018 على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها "تدفيع الثمن" و"انتقام" ووسم "نجمة داود" على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 سيارة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.