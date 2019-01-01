الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم فتى

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 8 مواطنين من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في نابلس وقلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من العيسوية شرق القدس، كما اعتقلت الفتى أحمد ماهر خميس (16 عاما) من بيت لحم.

واندلعت مواجهات في بلدة سبسطية غرب نابلس وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاط، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ظهر أمس وتهديد أهلها بتجريف "ساحة البيدر" المزمع إعادة تأهيلها كمشروع سياحي قرب الموقع الأثري في البلدة.

كما اقتحمت القوات بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد إصابة 3 مستوطنين جراء هجوم استهدف مركبتهم.

وزعم الاحتلال العثور على قطع سلاح في طولكرم.