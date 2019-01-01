  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: قصف بطائرات مسيرة مفخخة مطار نجران في السعودية

الأحد 28 يوليو 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: قصف بطائرات مسيرة مفخخة مطار نجران في السعودية


وكالات

اعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن سلاح الجو المسير نفذ ليلة السبت عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K" استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" اليوم الأحد، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"​​​.

وأكد أن "الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأشار المتحدث إلى أن الاستهداف جاء "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة جوية"، حسب تصريح المتحدث اليمني.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت يوم الخميس الماضي استهداف مرابض مقاتلات حربية وأماكن تذخيرها في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، إلا أن التحالف العربي نفى الاستهداف وأكد إسقاط الطائرات المسيرة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين قوات يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله"، والجيش اليمني التابع لقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تحذر السعودية من المساس بالمطبع محمد سعود

تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين

كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة؟ ..د. سفيان ابو زايدة

يوسف يوجه رساله نقد لاذع إلى بلديات قطاع غزة بعد تحول الشواطئ لمكب نفايات

محللون يشككون بتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

كحيل: ان الأوان لانسحاب السلطة من ألية اعمار غزة العقيمة

عضو بالكنيست: نتنياهو يخدع دولة بأكملها ويهدر المليارات

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة

عبر ايرز

1600 طرد في سنة: "الحرب البريدية" بين "إسرائيل" وحماس

الرئيس عباس

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!

موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

مجدلاني : القيادة الفلسطينية تجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل