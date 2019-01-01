  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تستمر عدة أيام

جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة

الأحد 28 يوليو 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، بدء تدريب عسكري في الجبهة الجنوبية استعدادا لما اسماه "تحسين الجهوزية" لمعركة محتملة في قطاع غزة.

وقال  أنه سيبدأ اليوم الاحد في ساعات الظهيرة تمرينا عسكريا في "أشكلون" وفي مستوطنات غلاف غزة يتوقع انتهائه صباح الأربعاء.

وأوضح جش الاحتلال أنه خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية وجنوده بالإضافة الى المروحيات الحربية والطائرات المتنوعة.

وقال إن الحديث عن التمرين العام لفرقة غزة يعتبر مرحلة مهمة إصافية في عملية حددها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي منذ توليه مهام منصبه والهادفة للاستعداد لمعركة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تحذر السعودية من المساس بالمطبع محمد سعود

تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين

كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة؟ ..د. سفيان ابو زايدة

يوسف يوجه رساله نقد لاذع إلى بلديات قطاع غزة بعد تحول الشواطئ لمكب نفايات

محللون يشككون بتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

كحيل: ان الأوان لانسحاب السلطة من ألية اعمار غزة العقيمة

عضو بالكنيست: نتنياهو يخدع دولة بأكملها ويهدر المليارات

الأخبار الرئيسية

عبر ايرز

1600 طرد في سنة: "الحرب البريدية" بين "إسرائيل" وحماس

الرئيس عباس

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!

موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

مجدلاني : القيادة الفلسطينية تجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

o

تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين