جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، بدء تدريب عسكري في الجبهة الجنوبية استعدادا لما اسماه "تحسين الجهوزية" لمعركة محتملة في قطاع غزة.

وقال أنه سيبدأ اليوم الاحد في ساعات الظهيرة تمرينا عسكريا في "أشكلون" وفي مستوطنات غلاف غزة يتوقع انتهائه صباح الأربعاء.

وأوضح جش الاحتلال أنه خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية وجنوده بالإضافة الى المروحيات الحربية والطائرات المتنوعة.

وقال إن الحديث عن التمرين العام لفرقة غزة يعتبر مرحلة مهمة إصافية في عملية حددها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي منذ توليه مهام منصبه والهادفة للاستعداد لمعركة في قطاع غزة.