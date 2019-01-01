شاكيد تسعى للتوصل لاتفاق نهائي خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" الاسرائليية الرسمية ان رئيسة "اليمين الجديد" آييلت شاكيد تسعى للتوصل الى اتفاق نهائي مع "البيت اليهودي" حتى اليوم الاحد.

ويبدو انه في حال تم تذليل جميع العقبات، سيبقى الضغط على الحاخام رافي بيرتس منح شاكيد ترأس القائمة هو الامر الذي سيحسم الأمور، والنقاشات حاليا هي على المواقع في القائمة.

ويطالب "اليمين الجديد" ان يكون المكان الأول لشاكيد، والرابع لبينط، إضافة الى المكان السابع والتاسع في الأماكن العشرة الأولى. في المقابل فان جماعة الحاخام رافي بيرتس تريد ان تمنحهم ثلاثة مقاعد فقط.

حاليا، تدرس كلتا القائمتين ضم قائمة "عوتسماة يهوديت" اليمينية المتطرفة اليهما لاستخدامها كورقة مساومة بينهم. وكانت شاكيد اجتمعت مع رئيس القائمة ايتمار بن غفير عدة مرات، وفي "اليمين الجديد" يدرسون الاستعجال بتوحيد أحزاب اليمين وان يتحدوا مع "عوتسماه يهوديت" بأنفسهم.

في المقابل، فانه ليس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، أيضا أعضاء كنيست من البيت اليهودي يضغطون على الحاخام رافي بيرتس للتوحد مع "عوتسماه يهوديت" قبل إدارة المفاوضات مع اليمين الجديد. هذا بالرغم انه ليس من المؤكد ان لدى "عوتسماه يهوديت" الرغبة مع أي منهما قبل اتضاح الصورة بشأن الاتحاد العام بين أحزاب اليمين.