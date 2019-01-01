اشتيه يقدم واجب العزاء بالرئيس التونسي

رام الله / سما /

قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، واجب العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في بيت العزاء الذي أقامته السفارة التونسية في رام الله.

وقال رئيس الوزراء: "الرئيس الراحل السبسي الذي شارك رئيسنا في تشييعه اليوم، سينال منا كل المحبة وستبقى ذكراه عطرة في قلب كل فلسطيني، لروحه ألف رحمة ولكل الشهداء من أمتنا العربية والإسلامية والذين سقطوا دفاعا عن فلسطين".

وأضاف، "تونس كانت محطة العودة لفلسطين، ستبقى مشرقة في قلب كل فلسطيني، وستبقى فلسطين تترحم على كل الذين سبقوا الرئيس السبسي، فالحبيب بورقيبة الذي علمنا الواقعية السياسية والحكمة وكل محبة لأمتنا العربية".

وتابع اشتية: "اليوم نودع هذا القائد المغوار الذي أعاد لتونس وهجها الديموقراطي، باسم اخواني الوزراء في الحكومة، واخواني في اللجنة المركزية لحركة فتح، اتقدم بكل العزاء، فنحن لا نعزي شعب تونس وانما نعزي أنفسنا، لأنه يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة".