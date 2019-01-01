بن علوي يدعو من طهران للاستفادة من التجارب السابقة

طهران /سما/

دعا وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي اليوم السبت، إلى "ضرورة الاتعاظ" من تجارب سابقة في المنطقة و"وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

جاء ذلك عقب لقاء بن علوي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب "إرنا"، أكد بن علوي ”ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

وأضاف: ”يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز“. مطالبًا الدول بـ"الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها".

من جانبه، أكد شمخاني، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية" إجراء قانوني، وتنفيذ للقوانين، من أجل حماية الملاحة البحرية".

وكان بن علوي قد بدأ يوم السبت زيارة لطهران تعد الثانية خلال نحو شهرين، لبحث "حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة"، وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“ في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة ”لم تراعِ القوانين البحرية الدولية“.