  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بن علوي يدعو من طهران للاستفادة من التجارب السابقة

السبت 27 يوليو 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن علوي يدعو من طهران للاستفادة من التجارب السابقة


طهران /سما/

دعا وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي اليوم السبت، إلى "ضرورة الاتعاظ" من تجارب سابقة في المنطقة و"وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

جاء ذلك عقب لقاء بن علوي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وبحسب "إرنا"، أكد بن علوي ”ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية".

وأضاف: ”يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز“. مطالبًا الدول بـ"الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها".

من جانبه، أكد شمخاني، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية" إجراء قانوني، وتنفيذ للقوانين، من أجل حماية الملاحة البحرية".

وكان بن علوي قد بدأ يوم السبت زيارة لطهران تعد الثانية خلال نحو شهرين، لبحث "حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة"، وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية.

ومنذ  19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“ في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة ”لم تراعِ القوانين البحرية الدولية“.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن ترد على قرار عباس وقف الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل

الأناضول: سليماني في سوريا استعداد لحرب مع أمريكا (صورة)

العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة

وزير إسرائيلي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع مصر ويشكر السيسي لهذا السبب ..

كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة؟ ..د. سفيان ابو زايدة

"إسرائيل" تحذر السعودية من المساس بالمطبع محمد سعود

محللون يشككون بتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

عبر ايرز

1600 طرد في سنة: "الحرب البريدية" بين "إسرائيل" وحماس

الرئيس عباس

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!

موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

مجدلاني : القيادة الفلسطينية تجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

o

تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين