  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يغادر تونس

السبت 27 يوليو 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يغادر تونس


تونس /سما/

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، تونس بعد المشاركة في مراسم تشييع فقيد تونس الكبير الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي.

وكان الرئيس قد شارك ظهر اليوم في مراسم تشييع الراحل الكبير في قصر قرطاج بتونس العاصمة، وألقى كلمة تأبينيه، أعقبها تقديم التعازي للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وزوجة وأبناء الفقيد.

ورافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: نأمل أن تكون قرارات أبو مازن حقيقية وتجميد الاتفاقيات يحتاج لرفع العقوبات عن غزة

الأناضول: سليماني في سوريا استعداد لحرب مع أمريكا (صورة)

نصر الله يدعو لحل ملف الفلسطينيين في لبنان بشكل "علمي" وبدون " مزايدات "!

دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة اعلانها موعد عيد الاضحى

بتصريح صادم.. ترامب يصم الرئيس الفرنسي بـ"الغباء"

العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة

وزير إسرائيلي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع مصر ويشكر السيسي لهذا السبب ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!

موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

مجدلاني : القيادة الفلسطينية تجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

o

تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين

860x484 (1)

محللون يشككون بتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل