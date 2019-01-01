اشتية: سيتم العمل على إقرار قانون رفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية قريباً

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، أنه سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريباً، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما؛ وذلك لضمان النهوض بواقع المراة الفلسطينية.

وأضاف اشتية خلال استقباله وفداً من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه بمدينة رام الله، "يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءً فاعلاً في النظام الفلسطيني.

وأكد أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيراً إلى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

وأضاف اشتية أن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها.

وتابع "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".