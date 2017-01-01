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المشكلة ليست بمصر ولدى حماس أكثر من فرصة..

فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!

السبت 27 يوليو 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: القيادة تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال ونأمل أن تلتقط حماس رسالة الرئيس محمود عباس!


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، اليوم السبت، أهمية إنهاء الانقسام؛ من أجل مواجهة نتائج السياسة الإسرائيلية التي تدمر المشروع الوطني موحدين، لافتا الى أن القيادة الفلسطينية تقود معركة مفتوجة مع الاحتلال خاصة بعد هدم البيوت في المنطقة "أ".

وأعرب محسين في تصريحات صحفية، عن أمله بأن "تلتقط حركة حماس الوضع القائم ورسالة الرئيس محمود عباس ، وأن تكون جادة في إنهاء الانقسام".

وأضاف: كان لدى حماس أكثر من فرصة لتستغل مواقف الرئيس عباس، موضحا أنها "لم تستجب للمبادرة المصرية والمبادرات العربية وكل جهد يبذل". وفق قوله.

وتابع أن حركة حماس قامت بـ"الانقلاب" ليس من أجل التراجع عنه، معتبرًا أنها مصرة على الاستمرار في نتائجه وعدم الالتزام بالاتفاق الذي وقع في القاهرة عام 2017.

ووفقا لمحيسن فإن "المشكلة ليست في مصر إنما هم صادقين في تحركهم ويبذلون جهودا كبيرة"، مضيفا : "لكن المشكلة في حماس التي هي جزء من حركة الإخوان المسلمين ولا تريد أي جهد مصري وإنهاء الانقسام". بحسب تعبيره.

أكد، أن المطلوب تصعيد من القيادة في المعركة، والتصعيد الشعبي في المواجهة مع الاحتلال وتوفير كل مقومات نجاح واستمرار المقاومة الشعبية، مشددا على  أنه "يجب استمرار النضال وتركيز وتكامل الجهود من أجل إنجاز المهمة التي قدمنا في سبيلها الشهداء والجرحى والأسرى".

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