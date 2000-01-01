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صور.. العمل النسائي تطلق مخيمات "رياحين الهدى" الصيفية في قطاع غزة

السبت 27 يوليو 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. العمل النسائي تطلق مخيمات "رياحين الهدى" الصيفية في قطاع غزة


غزة / سما/

أطلقت لجنة التعبئة والتثقيف الحركي العامة التابعة لدائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي صباح اليوم، مخيماتها الصيفية تحت عنوان "رياحين الهدي" في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت رواء حبيب مسئولة لجنة التعبئة التثقيف الحركي العامة، أن المخيم يشمل كافة محافظات القطاع بمشاركة أكثر من2000 فتاة في كل محافظة من محافظات قطاع غزة.

ويختص المخيم للفتيات اللاتي يتراوح أعمارهن ما بين 15 _ 28، وتتنوع فقراته بحيث تشمل كافة الموضوعات الدينية والسياسية والتربوية والأمنية والاجتماعية والترفيهية.

وقالت حبيب: "إن إقامة مخيم صيفي للفتيات لكي يشحذ الهمم ويكشف خبايا الطاقات الكامنة، ولأن فئة الشباب هي الأهم لذلك سلطنا الضوء على هذه المرحلة في اختيار المشاركات".

وأوضحت حبيب أن الهدف من هذه المخيمات هو رفع كفاءة الفتيات وتطوير مهاراتهن الشخصية والقيادية، وتقوية أواصر التعارف والأخوة التي من الممكن أن تثمر تعاونا جادا في المستقبل، وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرة في مجالات متعددة، وزيادة الوعي الأمني لمواجهة التحديات المستقبلية، وصقل المهارات وتنمية القدرات، الترويح عن النفس امتثالا لقول المصطفى – صلى الله عليه وسلم (روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة).

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