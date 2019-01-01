البطش: قرار عباس بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال خطوة ينقصها التطبيق

غزة / سما /

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، خالد البطش، رئيس دائرة العلاقات الوطنية، قرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تحتاج للاستكمال والتطبيق ".

وقال البطش، إن هذا القرار مهم وإن كان قد جاء متأخراً". داعيا الرئيس عباس إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذه.

ودعا البطش في تصريحات صحفية السبت، إلى عقد لقاء فلسطيني للأمناء العامين وقادة الفصائل لترتيب البيت الفلسطيني وبحث إدارة الصراع مع دولة الاحتلال، مبينا ان حركة الجهاد ستلبي الدعوة إذا كان الهدف منها ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الشراكة الوطنية وانهاء الانقسام.

وأضاف: نريد ترجمة قرار السلطة على أرض الواقع ونؤيد إعلان الأخ ابومازن ،الانفكاك من الاتفاقيات مع المحتل الصهيوني لقطع الطريق على صفقة القرن وعلى مشروع التطبيع العربي مع الصهاينة" .

وتابع البطش بالقول: وجود إجماع فلسطيني رافض لصفقة القرن الأمريكية، ورافض للتطبيع واعلان الانفكاك من الاتفاقيات مع الاحتلال هو مدخل حقيقي لوحدة الصف الوطني الفلسطيني".