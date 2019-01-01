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مصرع طفل واصابة والدته بحادث سير في طولكرم

السبت 27 يوليو 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل واصابة والدته بحادث سير في طولكرم


طولكرم / سما /

 لقي الطفل عمر محمد احمد نجار (7 سنوات) من سكان قلنسوة بالداخل مصرعه نتيجة حادث سير ذاتي وقع صباح اليوم السبت بمدينة طولكرم اثناء تواجده مع والدته في مركبتها .

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الحادث وقع على مفترق المقاطعة بمدينة طولكرم في ساعات صباح اليوم ، وعلى الفور توجه للمكان خبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركبة الإسعاف للوقوف على ملابسات الحادث.

واضاف ارزيقات بان المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة قيام سائق المركبة " الام" بالتجاوز الخاطئ وفقدان السيطره على المركبة و الانحراف يسارا والاصطدام بجدار البوابة الرئيسيه للمقاطعة، مما ادى لوفاة الطفل المذكور واصابة والدته اصابة بليغه نقلت على اثرها للعلاج الى مستشقيات الداخل.

واكد انه تم عمل اللازم في المكان، وفتح تحقيق بالحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

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