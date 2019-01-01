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" الوقائي" يضبط كمية من المخدرات في جنين ويلقي القبض على مشبته به

السبت 27 يوليو 2019 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
" الوقائي" يضبط كمية من المخدرات في جنين ويلقي القبض على مشبته به


جنين / سما /

 ضبط جهاز الامن الوقائي في محافظة جنين كمية من المواد المشتبه انها مخدرة من نوع ( نايس) ومبلغ مالي .

وكانت قوة من "الوقائي" داهمت منزل شخص يشتبه بتجارته للمخدرات وذلك بعد اخد الأذون اللازمة من جهات الاختصاص واثناء عملية التفتيش تم التحرز على المضبوطات واعتقال المشتبه به وتحويله الى جهات الاختصاص حسب الأصول والقانون لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

واضاف بيان صادر عن جهاز الامن الوقائي، انه وبناء على تعليمات مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، يعمل الجهاز على مكافحة آفة المخدرات ومروجيها لما تشكله من خطر على المواطنين وعلى السلم الاهلي والمجتمعي بما ينعكس بشكل سلبي على الأسر ويساهم في تفكيكها وانهيارها و يؤثر سلبا على تزايد الجريمة في المجتمع .

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