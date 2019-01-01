باراك يفتح النار على نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس حزب إسرائيل الديمقراطية إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو واتهمه بالتخلي عن الإسرائيليين.

وقال باراك خلال لقاء ثقافي في هود هشارون اليوم السبت وفق القناة الثانية: "إن نتنياهو يتخلى عن المواطنين الإسرائيليين وليس فقط في غلاف قطاع غزة ".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيبقى هو حكم نتنياهو ".

وتابع عن نتنياهو قوله: "إن المشتبه فيه الجنائي الذي يرأس السلطة التنفيذية، عازم على تأجيل مثوله أمام القضاء..هذه ليست ديمقراطية".

وأشار إلى أن ذلك محاولة صارخة لثني النظام القضائي عن دوره، مردفاً: "علينا جميعًا أن نوقف التحالف بين الفاسدين والكهانين، حيث يعتمد نتنياهو على هذه المجموعة غير الشرعية للهروب من العدالة، معا يسحقون النظام القضائي والمجتمع المدني والإعلام وحتى قيم الجيش الإسرائيلي"