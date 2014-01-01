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موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..

السبت 27 يوليو 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: حماس أجرت مناورة هي "الأضخم في تاريخها" وزيارة العاروري لايران هدفها التالي..


القدس المحتلة / سما /

: قال موقع إخباري عبري، إن حركة حماس أجرت مناورات عسكرية في التاسع من الشهر الجاري.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، يوم السبت، أن حركة حماس أجرت، في التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري، مناورة عسكرية هي الأضخم في تاريخها، حتى الآن، حيث أطلقت 13 صاروخا من أنواع مختلفة في البحر المتوسط.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري عن مصادر لم يسمها، أن المناورة العسكرية الحمساوية سجلت فشلا كبيرا، بنسبة تتجاوز 50%، حيث سقطت صواريخ الحركة بنسبة 50% فعليا بعيدا عن الأهداف المرصودة أو المحددة سلفا، وانفجرت في أماكن بعيدة.

وأضاف الموقع الإخباري، أن 30% من الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس في المناورة العسكرية كان بها أعطال، وإن كانت هذه الصواريخ من أنواع مختلفة. 

وعزى الموقع الإخباري العبري زيارة وفد حركة حماس، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إلى إيران، الأسبوع الماضي، كان بغرض تقديم طلب للمسؤولين الإيرانيين يقضي بالحصول على صواريخ -BM-21 Grad.

وأوضح، أن سبب تلك الزيارة مرتبط بفشل المناورة العسكرية لحركة حماس، هذا الشهر، وبأن حماس طلبت ضرورة الحصول على مثل هذه الصواريخ التي قدمها الإيرانيون للحوثيين من قبل، واستخدمت في ضرب أهداف سعودية.

وأشار الموقع العبري إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يرفضوا أو يقبلوا طلب الحركة الفلسطينية، وإنما طلبوا وقتا للتفكير.

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