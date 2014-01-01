تقرير أممي: إسرائيل قتلت عدد كبير من الأطفال منذ عام 2014

غزة / سما /

ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن 56 طفلاً استشهدوا العام الماضي في الأراضي الفلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو العدد الأكبر منذ عام 2014.

ودعا غوتيريش في التقرير السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن، "إسرائيل" إلى اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية على الفور لوقف الاستخدام المفرط للقوة.

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 56 طفلًا العام الماضي في الأراضي الفلسطينية، وأصيب 2756 طفلًا بجروح مختلفة، بينهم 2674 أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات وحملات اعتقال.

ورغم إظهار الإرهاب الإسرائيلي في التقرير الأممي، إلا أن التقرير لم يُدرج إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تم تصنيفها بالتقرير.