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عياش: الاحتلال أفرج عن 66 قاربًا منذ بداية العام

السبت 27 يوليو 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عياش: الاحتلال أفرج عن 66 قاربًا منذ بداية العام


غزة / سما/

ذكر نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، أن الاحتلال "الإسرائيلي" أفرج عن 66 قارباً منذ بداية العام 2019.

ووفق عياش، فقد أعاد الاحتلال 66 قارب صيد، موزعين على 44 حسكة عادية، و22 حسكة مجداف، ولنش وتسعة ماتورات، وسمح بإدخال 20 لفة كوابل فقط يصل طول الواحد منها 600 متر".

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المواد الخام والآلات الخاصة بقطاع الصيد للعام 12 على التوالي يحول دون حدوث انتعاشة حقيقية رغم الزيادة التي شهدتها مساحة الصيد مؤخراً.

وأوضح عياش أن قطاع الصيد بحاجة فعلية أيضاً لتثبيت مساحة الصيد، وعدم تغيرها من وقت لأخر، مع ضرورة إدخال مستلزمات الصيد وقطع الغيار وعلى رأسها مادة الفيبر جلاس، والتي تدخل بشكل أساسي في صنع القوارب.

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