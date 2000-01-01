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تقرير أممي: جيش الاحتلال قتل 56 طفلًا العام الماضي

السبت 27 يوليو 2019 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ذكر تقرير للأمم المتحدة خاص بحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 56 طفلًا العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع صحيفة "هآرتس"، فإن عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين بلغ 59، بينهم 56 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويوضح التقرير أن 2756 طفلًا فلسطينيًا أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 2674 أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال تظاهرات ومواجهات وحملات اعتقال.

ولفت التقرير إلى أن هذا العدد هو الأكبر منذ عام 2014.

ودعا انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن، "إسرائيل" إلى اتخاذ تدابير وقائية ودفاعية على الفور لوقف الاستخدام المفرط للقوة. داعيًا كافة الجهات الفلسطينية للامتناع عن تشجيع مشاركة الأطفال في ما وصفها بـ "أعمال العنف".

ورغم التقرير، إلا أنه لم يتم إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء للدول التي تم تصنيفها بالتقرير.

#الاحتلال الاسرائيلي

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