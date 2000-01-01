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الأحزاب العربية تعيد تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات "الكنيست"

السبت 27 يوليو 2019 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحزاب العربية تعيد تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات "الكنيست"


القدس المحتلة / سما /

نجحت الأحزاب العربية داخل المجتمع العربي، اليوم السبت، في إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الأحزاب ستعقد مؤتمرًا صحافيًا في وقت لاحق من اليوم تعلن فيه نجاح الجهود التي خاضتها لجنة الوفاق للوصول لاتفاق يضمن خوض الانتخابات بشكل موحد.

وتقرر أن يكون أيمن عودة من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة في رئاسة القائمة، يليه مطانس شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، ومن ثم أحمد الطيبي من العربية للتغير، ومنصور عباس من القائمة العربية الموحدة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن لجنة الوفاق أعلنت انضمام حزب التجمع الوطني، وذلك بعد مفاوضات حثيثة، رعتها لجنة الوفاق، جرت بين الأحزاب العربية الأربعة.

وذكرت المصادر أن الأحزاب الأربعة توصلت إلى اتفاق اعتمادًا على قرار لجنة الوفاق الوطني كأساس لترتيب المشتركة. في حين بقى تقسيم المقاعد التالية بقي كما اقرته لجنة الوفاق سابقًا.

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