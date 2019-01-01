نقيب الصيادين: الاحتلال أعاد 66 قارباً منذ بداية العام

غزة/سما/

أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، إعادة الاحتلال الإسرائيلي لـ 66 قارباً منذ بداية العام 2019، حتى الآن.

وقال عياش إن "الاحتلال أعاد منذ بداية العام 66 قارب صيد، موزعين على 44 حسكة عادية ، و22 حسكة مجداف، ولنش وتسعة ماتورات، فيما سمح بإدخال 20 لفة كوابل فقط يصل طول الواحد منها 600 متر".

وأوضح أن مواصلة منع الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المواد الخام والآلات الخاصة بقطاع الصيد للعام 12 على التوالي يحول دون حدوث انتعاشة حقيقية رغم الزيادة التي شهدتها مساحة الصيد مؤخراً.

وشدد على أن قطاع الصيد بحاجة فعلية أيضاً لتثبيت مساحة الصيد، وعدم تغيرها من وقت لأخر، مع ضرورة إدخال مستلزمات الصيد وقطع الغيار وعلى رأسها مادة الفيبر جلاس، والتي تدخل بشكل أساسي في صنع القوارب.