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تشييع جثمان الشهيد القرا بخانيونس

السبت 27 يوليو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد القرا بخانيونس


غزة / سما /

شيع المئات من الفلسطينيين في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد أحمد القرا (23 عامًا)، الذي استشهد الليلة الماضية متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار أمس الجمعة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى غزة الأوروبي، باتجاه منزل عائلته في بلدة بني سهيلا لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد حمزة، ويتم دفنه في مقبرة الشهداء بالبلدة.

ورفع المشيعون العلم الفلسطيني، إلى جانب رايات الفصائل الفلسطينية، مرددين شعارات غاضبة تدعو المقاومة للرد على استمرار استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي.

وكان 56 مواطنًا أصيبوا أمس خلال التظاهرة الأسبوعية على حدود قطاع غزة، من بينهم 38 بالرصاص الحي، وبينهم 4 وصفت حالتهم بالخطيرة.

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