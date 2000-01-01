قلقيلية : أطباء لحقوق الإنسان تنظيم يوماً طبيا في بلدة عزون.

قلقيلية / سما /

نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع محافظة قلقيلية وبلدية عزون وجمعية التوفير والتسليف وجمعية البر والاصلاح يوما طبيا مجانيا للنساء، وذلك في مقر جمعية البر والاصلاح في بلدة عزون.

وحضر افتتاح اليوم الطبي : اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، رئيس بلدية عزون رياض حنون، رئيس جمعية البر والاصلاح احمد عنايا، وفاء جوده الاغاثة الزراعية، وكميليا حواري رئيسة جمعية التوفير والتسليف.

اشاد المحافظ بصمود اهالي بلدة عزون وتصديهم للاحتلال وسياساته العنصرية، مشيرا الى ان كافة شرائح المجتمع الفلسطيني تتأثر بفعل اجراءات الاحتلال واكثر الفئات تأثرا هن النساء، مثمنا الجهود التي تقوم بها جمعية أطباء لحقوق الإنسان وعلى رأسها الدكتور صلاح الحاج يحيى رئيس الجمعية، مؤكدا على أهمية الأيام الطبية والتي تستهدف محافظة قلقيلية التي تعاني من سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى سرقة الأرض لصالح المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن هذا اليوم يجسد أهمية كبيرة كونه يلبي احتياجات طبية لعدد من المواطنين، داعياً إلى توسيع نطاق الأيام الطبية لضمان وصول الخدمة الطبية إلى كافة التجمعات.

من جانبه عبر د. صلاح الحاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية، مشيراً إلى أن هذا الوم الطبي للنساء يأتي ضمن سلسلة ايام طبية اخرى للتغلب على اجراءات الاحتلال المتبعة ضد اهالي بلدة عزون، مطلعا الحضور على عمل جمعيته التي تنشط منذ اكثر من 30 عاما وتقدم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، منوها الى ان جزء من عمل الجمعية هو نضال سياسي إلى جانب الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناته وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق المواطنين.

بدوره شكر رئيس البلدية المحافظ على رعايته لليوم الطبي، كما شكر جمعية اطباء لحقوق الانسان تنظيمهم اليوم الطبي، مقدما شرحا مفصلا حول معاناة البلدة، كما قدم استعراضا حول الواقع المعاش في البلدة لافتا الى ان هناك عدد كبير من المعتقلين يزيد عددهم على ١٥٠ معتقلا.

وأكدت باسمه شواهنة في كلمتها عن جمعية التوفير والتسليف على اهمية اليوم الطبي للنساء وعرفت بجمعية التوفير والتسليف الني يوحد لها ١٤ فرع وهي تختص بتمكين النساء .