كيفية تكثيف الذقن.. احصل على لحية جذابة بهذه الطريقة

وكالات / سما /

يواجه العديد من الشباب مشكلة في قلّة كثافة شعر الذّقن، مما يؤثر على مظهرهم وحالتهم النفسية؛ كون اللحية والشارب يدلان على الرجولة، لذلك يبحث الكثير منهم عن بعض الطرق التي تساعدهم في تكثيف شعر الذقن ؛ لأنّه يعطي شكلاً جميلاً وجذّاباً للوجه.

ومن المعروف أنّ نموّ شعر الذّقن يختلف من شخصٍ لآخر بسبب العديد من العوامل أهمّها: العوامل الوراثيّة والجينات، والتغيّر في الهرمونات، بالإضافة إلى العادات الغذائيّة.

وغالباً ما يعود السبب في تأخر نمو شعر الذقن، أو عدم كثافته لعدّة عوامل، أبرزها: وجود خلل في أداء هرمونات الذكورة، أو نتيجةً لعوامل وراثية، أو نتيجةً لأمراض جلديّة، مثل: الثعلبة.

تكثيف شعر الذقن والشارب

تلعب أدوية تكثيف شعر الذقن والشارب الطبية دوراً في تحقيق الغاية المطلوبة بمرور الوقت، ومع المداومة على الاستخدام في حالة المستحضرات الطبية، ومن تلك الأدوية علاج المينوكسيديل والديرما رولر، كذلك يساعد تناول مكملات الفيتامينات على نمو الشعر بسرعةٍ أكبر، كمكملات فيتامين.أ، وفيتامين بـ3، وفيتامين بـ6، وفيتامين.هـ، أيضاً يعمل استخدام مكمل البيوتين الغذائي على نمو شعر الذقن والشارب.

كما أن العناية بالذقن والشارب والاهتمام بهما بالطريقة الصحيحة أحد أهم العوامل المساعدة على الوصول لنتيجة مرضية والحصول على ذقنٍ جذابة. أيضاً هناك وصفات طبيعية تساعد على تحفيز بصيلات الشعر على العمل بشكلٍ أكثر كفاءة لزيادة معدلات نمو الشعر.

تكثيف شعر اللحية بالثوم

للثوم العديد من الفوائد لتكثيف شعر اللحية؛ نظراً لاحتوائه على عناصر مهمة مثل السيلينيوم والزنك والفسفور والكالسيوم والكبريت وفيتامين "جــ"، وكلها تحفز نمو الشعر، وتقوم بمنع انسداد المسام بالبشرة، وتنشط الدورة الدموية مما يحفز نمو الشعر، ويمنع سقوطه.

ويتم تكثيف شعر الذقن بالثوم من خلال دهن منطقة مسامات الذقن بالثوم، أو زيته، أو كريمة الثوم وتركه لمدة نصف ساعة؛ لأن الثوم قد يسبب حساسية للبشرة وتهيجاً فيها، فيوضع مرة واحدة مساءً، ويجب أن تطبق هذه الخطوة يومياً للحصول على النتائج المطلوبة وتكثيف شعر الذقن وملء الفراغات فيها.

أفضل زيت لتكثيف اللحية

يمكن تكثيف شعر اللحية باستخدام الزيوت التي تساعد في تغذيتها؛ لاحتوائها على خصائص ترطيب عميقة، كما أنّها مثالةٌ لتصفيف شعر الذقن وتنعيمه، وهي سهلة الاستخدام؛ إذ توضع كميةٌ صغيرةٌ من في راحة اليد، ثم تفرك بها الذقن بلطفٍ مباشرةً بعد الاستحمام في الصباح؛ ذلك أنّ مسامات الشعر تكون في تلك الفترة ذات قدرة أكبر على الامتصاص الزيت، ومن أفضل زيوت تكثيف اللحية زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند وزيت أملا وأوراق الخردل.

تكثيف شعر اللحية بزيت الخروع

اشتهر زيت الخروع بأنه من أفضل الزيوت الطبيعية السحرية التي تساهم في تكثيف شعر اللحية ويقوّيها، ويتميّز هذا الزيت باحتوائه على عديد من الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين "ي" وأنواع متعددة من البروتينات، ويعدّ مصدرًا غنيًّا بأوميغا 6 التي تساعد على الحدّ من تساقط الشعر.

ومن فوائد زيت الخروع أنه يساهم في ملء فراغات الذقن لتحصل على لحية مثاليّة لا تشوبها شائبة. كما يساعد زيت الخروع في تنعيم الشعر فيخلّص الرجل من مشكلة شعر الذقن الجافّ الذي يفقده أناقته.

ويتم دهن زيت الخروع مباشرةً على الوجه دون أيّ إضافات، عن طريق وضع بعض القطرات على أطراف الأصابع ودهن مكان إنبات الشعر مع التدليك المستمر بحركات دائرية، وتركه لمدة ساعة، ثم غسله بالماء والصابون جيدًا للتخلص من المادة الدهنية الموجودة فيه.