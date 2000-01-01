اشتية يتفقد تسيير قوافل حجاج بيت الله الحرام بأريحا

اريحا / سما /

تفقد رئيس الوزراء وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. محمد اشتية، اليوم السبت في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين بأريحا، تسيير قوافل حجاج بيت الله الحرام التي انطلقت من الضفة الغربية، بحضور محافظ محافظة اريحا والاغوار جهاد ابو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من المسؤولين ومدراء المؤسسة الامنية في المحافظة.

وقال اشتية: "نودع الفوج الأول من الحجاج في الضفة الغربية وهم ضمن 6600 حاجا وحاجة، وأوائل الحجاج وصلوا الأراضي السعودية قادمون من قطاع غزة صباح اليوم، حيث عملنا بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ليكون هذا العام عاما استثنائيا من ناحية التسهيلات، وهو العام الأول الذي تكون فيه تأشيرة الحجاج إلكترونية".

وأضاف اشتية: "نثمن جهود الإدارة العامة للمعابر والحدود وعلى رأسها مديرها العام نظمي مهنا، وبالتعاون مع محافظة وبلدية أريحا ووزارة الأوقاف، وأبناء المؤسسة الأمنية، وجميع القائمين على تنظيم موسم الحج، والذين عملوا جميعا ضمن توجيهات السيد الرئيس لخدمة مواطنينا، ونقدم الشكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والمملكة السعودية لما قدموه من تسهيلات لحجاجنا في سفرهم".

وتابع رئيس الوزراء: "هذه الحكومة تريد نيل رضا المواطن، وتقديم كافة الخدمات الأساسية على أكمل وجه، سواء على صعيد موسم الحج أو الخدمات والأحوال المدنية والجوازات، وكافة مفاصل العمل الحكومي، ونقدم الشكر لكافة الطواقم المرافقة سواء الإعلامية والإدارية والطبية وغيرها".

وقال اشتية: "اتمنى للحجاج الذهاب والعودة بسلامة وأمان وأن يحفظهم الله، ويشفي الله جرحانا، ويفك قيد أسرانا من سجون الاحتلال، ويرحم شهداءنا".