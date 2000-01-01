معايعة تفتتح ورشة عمل للترويج السياحي لفلسطين في اليابان

رام الله / سما /

افتتحت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة في العاصمة اليابانية طوكيو مؤتمر للترويج للسياحة الفلسطينية والذي نظم بالتعاون مع جمعية وكالات السياحة والسفر اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

الوزيرة معايعة وفي كلمتها الافتتاحية شكرت الحكومة اليابانية والحضور على دعمهم لفلسطين وللشعب الفلسطيني بشكل عام ودعم القطاع السياحي الفلسطيني بشكل خاص، وبالرغم من المعيقات و الإجراءات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه قطاع السياحة الفلسطيني الى ان فلسطين تعيش حالة انتعاش ونمو غير مسبوق في اعداد الوفود السياحية القادمة لزيارتها والمبيت فيها، مما اكد على ان فلسطين وما تمتلكه من مواقع سياحية وأثرية ودينية وبنية تحتية سياحية من فنادق ومرافق سياحية و متاجر تحف شرقية قادرة على جذب انتباه الوفود السياحية من مختلف دول العالم.

معايعة تحدثت عن خط الوزارة في استهداف السوق الياباني والتي ترجمت من خلال البدء بمشاركة فلسطين في المعارض السياحية اليابانية وإطلاق ورشات عمل عن اهمية السياحة اليابانية لفلسطين في مدينة القدس وإنتاج مجموعة من المواد الاعلامية والترويجية لفلسطين وللقطاع السياحي الفلسطيني باللغة اليابانية، علاوة على ان هذا المؤتمر والذي سيتوج بتنظيم برحلة تعريفية عن فلسطين لمجموعة من وكالات السياحة والسفر والوكالات الاعلامية اليابانية الى فلسين في بداية شهر كانون اول القادم.

وتحدثت الوزيرة معايعة على ان فلسطين بلد امن ومرحاب وجميع المدن الفلسطينية مفتوحة لاستقبال الزوار والوفود السياحية من مختلف دول العالم، علاوة على ان فلسطين وما تمتلكه من مقومات سياحية تشكل مصدر جذب سياحي مهم وكبير للسياحة اليابانية، فضلا عن الحديث عن مشاريع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في مجال دعم تطور القطاع السياحي الفلسطيني وبالأخص في قصر هشام الاثري بمدينة اريحا.

ودعت معايعة وكالات السياحة والسفر اليابانية وممثلي الشركات السياحية اليابانية لتنظيم زيارات سياحية الى فلسطين عن طريق بناء تشبيك مباشر مع نظرائهم ممثلي القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وذلك ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية مساهمين في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وحضر ورشة العمل رئيس جمعية وكلاء السياحية والسفر اليابانية وممثلي عن جايكا وعدد كبير من ممثلي القطاع السياحي الياباني وممثلي كبرى وكالات السياحة والسفر العالمية و شركات الطيران وممثلين عن وكالات الاعلام اليابانية والسيد ماجد اسحق مدير عام الترويج السياحي في وزارة السياحة والآثار ونائب السفير الفلسطيني لدى اليابان.

وعلى هامش المؤتمر عقدت الوزيرة معايعة مجموعة من اللقاءات على المستوى السياسي و السياحي و التي كان اهمها لقاء وزير الخارجية الياباني السيد تافور كونو، الذي وضعته في صورى اخر التطورات الجارية على ارض الواقع في الاراضي الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من استمرار الاحتلال الاسرائيلي، متطرقة للحديث عن اخر التطورات الجارية على صعيد قطاع السياحة الفلسطيني مؤكدة ضرورة تعديل (Travel Alert) للسائح الياباني لتساهم في تسهيل الزيارة للمواقع و المدن الفلسطيني.

والتقت معايعة ايضا مع كل من رئيس جمعية وكالات السياحة والسفر الياباني ومع كاشودي نكاياما رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الياباني ومع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.